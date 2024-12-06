ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    В 40 лет невозможно изменить свою жизнь? Правда? А ничего, господин психолог, что именно в районе 40 лет большинство ...Злоба стареющих м...
  • Майя Majesty
    В некоторых- странах при въезде уже давно сканируют по радужке глаза. Например, в ОАЭ. Чтобы легче определять движени...Муж заставил дела...
  • Майя Majesty
    Да уж... Я вот еще одному феномену женскому удивляюсь, как у обыкновенных российских пенсионерок бабушек десятками ми...«Ты украла сердце...

"Помогаю жене по дому": почему это звучит так же нелепо, как "помогаю себе жить"

"Помогаю жене по дому": почему это звучит так же нелепо, как "помогаю себе жить"

Тимур Асланов Муж загрузил посуду в посудомойку и ждёт Нобелевскую премию мира? Свекровь гордо рассказывает подругам, какой у неё замечательный сын — "даже посуду иногда моет"! Давайте разберёмся, почему мужская "помощь по дому" — это самый токсичный миф всех времен и народов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Лайфхак для подростков
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх