Red Wings отказалась от полетов между Москвой и Элистой

Red Wings прекратила полеты из Элисты в Москву после появления конкуренции от "Аэрофлота". Перевозчик ранее обслуживал маршрут два раза в неделю, однако после того как "Аэрофлот" увеличил количество рейсов, пассажиропоток значительно сократился.