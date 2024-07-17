Red Wings отказалась от полетов между Москвой и Элистой

Red Wings прекратила полеты из Элисты в Москву после появления конкуренции от "Аэрофлота". Перевозчик ранее обслуживал маршрут два раза в неделю, однако после того как "Аэрофлот" увеличил количество рейсов, пассажиропоток значительно сократился.
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