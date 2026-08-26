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Газета.ру

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ПНИПУ: новая модель предсказывает поведение жаропрочного сплава с точностью 99%

ПНИПУ: новая модель предсказывает поведение жаропрочного сплава с точностью 99%

Ученые Пермского Политеха создали компьютерную модель — «цифровой микроскоп», — которая с точностью около 99% предсказывает, как поведет себя жаропрочный никелевый сплав при нагреве, и сокращает месяцы испытаний до нескольких часов расчета.

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