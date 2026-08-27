В Краснодаре в доме, пострадавшем от атаки БПЛА, ремонтируют двери в квартирах

В Краснодаре в доме, пострадавшем от атаки БПЛА, ремонтируют двери в квартирахВ Карасунском округе Краснодара начали восстанавливать входные двери в квартирах, которые пострадали от атаки БПЛА 24 августа.
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