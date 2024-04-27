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ЧМ-2024. Дивизион 1B. Китай против Нидерландов, Литва сыграет с Испанией, Украина – с Эстонией

Победитель турнира в следующем сезоне выступит в дивизионе 1А (подэлитном).  Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 2А ЧМ-2024 Дивизион 1В Нидерланды – Китай – 12:30 Литва – Испания – 16:00 Эстония – Украина – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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