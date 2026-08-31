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Курские новости

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Завтра похолодание до +17 градусов

Завтра похолодание до +17 градусов

Завтра утром станет прохладнее, а ветер сменит направление. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 31 августа, дневная температура воздуха составит +26 градусов.

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