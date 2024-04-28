Это их мы должны пожалеть и им паспорта вертолетом?

Сергей Иовенко

Ну где тень, где плетень, каждый определяет в силу своей ээ.. испорченности, а я кратко постараюсь описать жизненный путь этой дамы и сразу скажу я её не знал до этой статейки абсолютно и да, ещё надо разобраться с какого ....я всякие провокаторы разместили её тут. И так, комсомолка, спортсменка, получила советское образование в виде медицинского направления и начала свою трудовую деятельность на просторах Украины, поскольку кроме как места рождения дальнейшие сведения отсутствуют. А дальше в силу своего советского образования и несогласием с тогдашним расхождением между укрофилами и сторонниками СССР, когда развал страны практически закончился, а к стати, я один раз схлестнулся с этими индивидуумами как раз в эти годы на просторах РФ, впечатление было как от общения с людьми на своей волне и оловянными глазами. И вот в силу своих разногласий, мадам получает Российское гражданство и 28 лет спокойно работает врачом на благо нашей страны. И тут на горизонте появляется женщина с ребёнком, которая машет своим мужем как жупелом, а таких очень много, начинает требовать к себе очень предпочтительное отношение, чуть ли не до лизания сапог. А так как в моём роду было и есть 5 врачей, то я знаю как они прямолинейно и без стеснений высказывают своё мнение в силу специфики своей работы. Ну а дальше пошла раскрутка этой ситуации дабы получить свой пиар. И да, я об этом могу писать совершенно спокойно, так как сам есть участник ликвидации на ЧАЭс и с такими сволочами, которые машут своими ксивами и родственникам без зазрения совести, встречался неоднократно.