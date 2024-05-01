Американский политолог объяснил, зачем Польша направляет войска к РФ

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com Польские власти сообщили, что с 4 по 6 мая в приграничных с Россией регионах Польши пройдут военные учения, в рамках которых запланировано передвижение военных колонн.
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