Как устроен питерский музей бомжей и почему его решили открыть в самом культурном городе

В Петербурге появится настоящий Музей бомжей. Персонал в него уже набирают — журналисты же решили разобраться, кому понадобился такой музей в культурной столице и чем авторы проекта собираются развлекать посетителей.
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