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Как устроен питерский музей бомжей и почему его решили открыть в самом культурном городе

Как устроен питерский музей бомжей и почему его решили открыть в самом культурном городе

В Петербурге появится настоящий Музей бомжей. Персонал в него уже набирают — журналисты же решили разобраться, кому понадобился такой музей в культурной столице и чем авторы проекта собираются развлекать посетителей.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Дурдом других проблем нет
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22 час.
ВераВерная
Ну, уже одно то, что музей собираются 1 апреля открыть, говорит о многом)))
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21 час.
Дмитрий Боев
Этот музей идёт как демонстрация или как декларация? Этакий &quot;Ельцин-центр-3&quot; , после &quot;б.Свердловска&quot; и Москвы?
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6 час.
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