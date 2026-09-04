Пираты XXI века: Норвегия арестовала российское судно за долги «Нафтогаза»

2 сентября 2026 года норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене.
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