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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Халк – рекордсмен «Атлетико Минейро» по голам (113) в XXI веке. Он обошел Тарделли

На счету 38-летнего экс-форварда «Зенита» 113 мячей за клуб из Белу-Оризонти в 214 матчах во всех турнирах.

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