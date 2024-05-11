Котопёс недели: возьмите из приюта ласковую кошку Зою или преданного пса Добби

Два потрясающих питомца ждут встречи со своими людьми. фото: приют «Пушистый друг» / приют ЩербинкаДлинные выходные и праздники — это не только возможность встретиться с друзьями, наесться шашлыков и поссориться с родственниками.
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