"Тиндер" во время конфликта: в Киеве любовь расцветает, а русские остались в одиночестве и изоляции (The Daily Beast, США)

The Daily Beast: приложение для онлайн-знакомств "Тиндер" популярно на Украине © flickr.com / Nathan Rupert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Автор пропагандистской статьи в The Daily Beast заявляет, что санкции нанесли русским удар ниже пояса — прямо по личной жизни.
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