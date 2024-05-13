Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Хачатурян
    но не своем же кармане, в самом деле! Конечно, на организации будет экономить ! Как это Иванов делалЭтого он ему не п...
  • Михаил Е
    Будет экономить на организации.Этого он ему не п...
  • Сергей Хачатурян
    Уже перевели. Главой Совета безопасности. Повысили.Этого он ему не п...

"Тиндер" во время конфликта: в Киеве любовь расцветает, а русские остались в одиночестве и изоляции (The Daily Beast, США)

"Тиндер" во время конфликта: в Киеве любовь расцветает, а русские остались в одиночестве и изоляции (The Daily Beast, США)

The Daily Beast: приложение для онлайн-знакомств "Тиндер" популярно на Украине © flickr.com / Nathan Rupert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Автор пропагандистской статьи в The Daily Beast заявляет, что санкции нанесли русским удар ниже пояса — прямо по личной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
kredy natasha
бредятина
Ответить
16 час.
Ф
Фил
А что еще хохлам осталось делать-все проскакали, да просрали.
Ответить
15 час.
Виктор Рыбаков
Украина всё ближе и ближе к тому,где ей самое место!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх