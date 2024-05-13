"Тиндер" во время конфликта: в Киеве любовь расцветает, а русские остались в одиночестве и изоляции (The Daily Beast, США)

The Daily Beast: приложение для онлайн-знакомств "Тиндер" популярно на Украине © flickr.com / Nathan Rupert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Автор пропагандистской статьи в The Daily Beast заявляет, что санкции нанесли русским удар ниже пояса — прямо по личной жизни.