Обмани союзника, ибо…

В стране шоколада и почти закрытых банковских счетов разгорается даже не скандал. Скандалище. Причем, скандал разгоняется не блогерами или журналистами, а политиками.
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