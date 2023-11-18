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    В который раз натыкаюсь на этот вопрос! Мне кажется "Сталин" и "Сталинград" - ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ !!! "Сталинград",по-мое...Атомный ледокол "...

Атомный ледокол "Сталинград".

Атомный ледокол "Сталинград".

Новый российский атомный ледокол, который сейчас находится в постройке на Балтике, будет назван "Сталинград".

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Комментарии
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Валерий Осипов
Я &quot;за&quot; и за &quot;Сталинград&quot;  и за бюст Сталина... !
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10 час.
Алексей Горшков
В который раз натыкаюсь на этот вопрос! Мне кажется &quot;Сталин&quot; и &quot;Сталинград&quot; - ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ !!! &quot;Сталинград&quot;,по-моему - некий наш БРЕНД,известный и за границей! И обозначает он не прославление Сталина и его политики,и даже не название города, а ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ !!! Часто и в оголтело просталинских и наоборот - антисталинских - статьях встречаюсь с утверждением,что Сталинград-де так ожесточённо обороняли,потому что это - &quot;город Сталина&quot; ЧЕПУХА !!! Донецк тогда назывался вообще &quot;СТАЛИНО&quot; - насколько мне известно - его просто без боёв сдали! Просто Сталинград оказался на важном стратегическом направлении! Натыкался я и на мнение,что если и переименовывать - то уж &quot;до упора&quot;: исторически-то город основан под именем &quot;Царицын&quot;. Во время Гражданской войны ОПЯТЬ-ТАКИ ИЗ-ЗА ЕГО ВАЖНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ там была крупная битва - но &quot;Царицын&quot; не БРЕНД,значение это сражение имеет только для России,а &quot;СТАЛИНГРАД&quot; известен всему миру! Даже где-нибудь, скажем - в Буркина-Фасо - про Сталинград знают,а про Царицын и не слышали! Про какое-то умозрительное &quot;Волгоградское побоище&quot; - я вообще молчу! Насчёт позиции орловского руководства - я &quot;ЗА&quot; !!! Позиция КПРФ понятна - в политических целях они хотят Сталина &quot;приватизировать&quot; на основании того,что он коммунист... Лично для меня он ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - это несколько шире,чем глава политической партии,даже если в его время это была единственная партия! Не знаю - правда это или нет,но я читал, что в 1942 голу прилетевшему в Москву Черчиллю Сталин сказал,вроде (дословно я не помню): &quot;Думаете за нас - коммунистов - так героически сражаются? НЕТ !!! За Матушку-Россию&quot;!
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10 час.

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