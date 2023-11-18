Атомный ледокол "Сталинград".

Алексей Горшков

В который раз натыкаюсь на этот вопрос! Мне кажется "Сталин" и "Сталинград" - ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ !!! "Сталинград",по-моему - некий наш БРЕНД,известный и за границей! И обозначает он не прославление Сталина и его политики,и даже не название города, а ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ !!! Часто и в оголтело просталинских и наоборот - антисталинских - статьях встречаюсь с утверждением,что Сталинград-де так ожесточённо обороняли,потому что это - "город Сталина" ЧЕПУХА !!! Донецк тогда назывался вообще "СТАЛИНО" - насколько мне известно - его просто без боёв сдали! Просто Сталинград оказался на важном стратегическом направлении! Натыкался я и на мнение,что если и переименовывать - то уж "до упора": исторически-то город основан под именем "Царицын". Во время Гражданской войны ОПЯТЬ-ТАКИ ИЗ-ЗА ЕГО ВАЖНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ там была крупная битва - но "Царицын" не БРЕНД,значение это сражение имеет только для России,а "СТАЛИНГРАД" известен всему миру! Даже где-нибудь, скажем - в Буркина-Фасо - про Сталинград знают,а про Царицын и не слышали! Про какое-то умозрительное "Волгоградское побоище" - я вообще молчу! Насчёт позиции орловского руководства - я "ЗА" !!! Позиция КПРФ понятна - в политических целях они хотят Сталина "приватизировать" на основании того,что он коммунист... Лично для меня он ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - это несколько шире,чем глава политической партии,даже если в его время это была единственная партия! Не знаю - правда это или нет,но я читал, что в 1942 голу прилетевшему в Москву Черчиллю Сталин сказал,вроде (дословно я не помню): "Думаете за нас - коммунистов - так героически сражаются? НЕТ !!! За Матушку-Россию"!