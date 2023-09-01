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Запад нас не слышит, а Украина наглеет

Запад нас не слышит, а Украина наглеет

Пока не возьмем Харьков и Запорожье, Европа будет щеки надувать Евросоюз собирается воевать на Украине еще как минимум четыре года.

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Комментарии
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Negnost Ros
Хохлы, бегите , как можно дальше от пендосов. Спасайтесь.
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1 д.
ВГ
Вячеслав Гордеев
А почему только Харьков Запорожье ?!! А Одесса , Николаев , Днепропетровск ?!!! Киев и Чернигов вообще старинные русские города.
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17 час.
СТ
Сергей Торопчин
Одессу надо БРАТЬ...
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14 час.

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