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Происшествия

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В Архангельской области в День семьи, любви и верности поздравления принимали супружеские пары сотрудников органов внутренних дел

Сегодня в теплом кругу собрались семьи, в которых оба супруга служат в органах внутренних дел. У каждой — разный стаж семейной жизни, кто-то еще на старте семейного марафона, кто-то уже может поделиться мудростью супружеского счастья.

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