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Царьград

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В Перми врачи получили награды за оказание помощи участникам СВО

В Перми врачи получили награды за оказание помощи участникам СВО

Специалисты неоднократно посещали больницу в Северодонецке с августа 2022 года.Заведующая детским хирургическим отделением № 2 и № 3 КДБК Ольга Сухоставская и главный врач Дмитрий Антонов получили награды за оказание помощи участникам СВО.

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