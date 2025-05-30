Возбуждено пятое уголовное дело связанное с астраханским кинотеатром «Октябрь»

Речь идет о крупной взятке. Реконструкция сгоревшего кинотеатра «Октябрь» превратилась в один большой коррупционный скандал: астраханские следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России возбудили пятое уголовное дело.
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