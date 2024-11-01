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В громком деле бывшего замглавы Дальневосточного управления «Ростехнадзора» появились новые обстоятельства

В громком деле бывшего замглавы Дальневосточного управления «Ростехнадзора» появились новые обстоятельства

В Приморье установлены новые эпизоды получения взяток бывшим заместителем руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзора» в составе группы лиц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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