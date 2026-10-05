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Татар-информ

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Ущерб более миллиарда: в Казани стартовало дело субподрядчика-строителя М-12

Ущерб более миллиарда: в Казани стартовало дело субподрядчика-строителя М-12

В Казани стартовало дело бизнесмена, бывшего главы фирмы, выступавшей субподрядчиком «Волгадорстроя» при строительстве татарстанского участка трассы М-12.

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