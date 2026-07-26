ВСУ перебрасывают под Харьков насильно мобилизованных в 2026 году

Укомплектованные в 2026 году насильно мобилизованными украинцами подразделения перебрасывает на харьковское направление командование Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
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