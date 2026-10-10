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Дипломат МИД: США используют Starlink для вмешательства в дела других стран

Дипломат МИД: США используют Starlink для вмешательства в дела других стран

Более десяти стран пострадали от вмешательства в свои дела с помощью спутникового интернета Starlink, заявил представитель МИД России Борис Васильев 10 октября на II Глобальном цифровом форуме.

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