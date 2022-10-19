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Джоэл Эмбиид и Маркус Смарт устроили потасовку в первом матче сезона

Джоэл Эмбиид и Маркус Смарт устроили потасовку в первом матче сезона

Во время матча открытия сезона «Бостон» – «Филадельфия» (126:117) между центровым «Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и разыгрывающим «Селтикс» Маркусом Смартом произошла стычка.

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