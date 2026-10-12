В Ростове-на-Дону сутки устраняли крупную аварию на трубопроводе

Ремонт трубопровода в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону занял почти сутки: воду отключили 11 октября в 9:30 из-за прорыва трубы, а вернули на следующий день в 6:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СБ Конфуз Зеленского...
- СБ В «Ласточках» Чел...
- Давно Никита Миха...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым