В России предрекли снижение цен на подсолнечное масло

Профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова в беседе с агентством «Прайм» объяснила причины резкого роста цен на подсолнечное масло вслед за сливочным.
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