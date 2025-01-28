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Как обрезать грушу весной: сроки и виды формирования кроны для молодых и старых деревьев

Как обрезать грушу весной: сроки и виды формирования кроны для молодых и старых деревьев

Для того чтобы дерево груши приносило максимальный урожай, необходимо проводить ежегодную обрезку. Это мероприятие направлено не только на увеличение числа завязей, но и на формирование эстетически правильной формы дерева, укрепление его общего иммунитета, улучшение освещенности и вентиляции листвы и кроны, а также на упрощение ухода за растением и сбор плодов.

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