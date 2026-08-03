Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32

Пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) прошел в Красноярске на трассе «Красное кольцо». Томми Кайли из Fresh Racing сохранил лидерство в личном зачете, однако после неудачного выступления его преимущество перед преследователями сократилось.