Подпольщики рассказали об ударах по Украине 29 декабря

НИКОЛАЕВ, 30 декабря, ФедералПресс. В пятницу во время массированной ракетной атаки российские войска поразили военные заводы в Киеве и Харькове, расчеты ПВО в Одессе и места размещения наемников в Львовской области.
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