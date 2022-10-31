Что находится за высоким забором СИЗО-3: быт самого молодого изолятора Приморья

Сегодня, 31 октября, сотрудники СИЗО и тюрем отмечают свой профессиональный праздник. О наличии на территории Уссурийска двух следственных изоляторов знают не только местные жители.
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