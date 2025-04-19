Наступившему на мину «лепесток» жителю курского приграничья оторвало стопу

В Беловском районе Курской области 49-летний местный житель подорвался на мине «лепесток». В результате взрыва он получил ранение и лишился части стопы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
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