Пушков: условия Шольца для разговора с Путиным не вписываются в реальность

Заявление канцлера ФРГ о готовности говорить с президентом РФ Владимиром Путиным лишь при условии вывода российских войск с потерянных Киевом территорий не «вписывается в реальность», считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.