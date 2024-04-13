Пушков: условия Шольца для разговора с Путиным не вписываются в реальность

Заявление канцлера ФРГ о готовности говорить с президентом РФ Владимиром Путиным лишь при условии вывода российских войск с потерянных Киевом территорий не «вписывается в реальность», считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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