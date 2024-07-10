Утонувшая в Кольчугино девочка была без присмотра родителей

Стали известны детали гибели 12-летней девочки во Владимирской области. 3 июля 2024 года в вечернее время жительница Кольчугино отдыхала со своими детьми на городском пляже на берегу реки Пекша, в ходе чего погибла ее дочь 2011 года рождения.