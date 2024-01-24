В ДНР и ЛНР построят быстровозводимые детские лагеря

С января 2024 года начался третий этап программы модернизации инфраструктуры детского отдыха, рассказала на пленарном заседании Совета Федерации 24 января первый зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.