Term Finance навсегда закрыла Meta Vaults после атаки на управление, ущерб оценён в $8,5 млн

Term Labs, команда разработчиков протокола кредитования с фиксированной ставкой Term Finance, объявила о полном и необратимом закрытии всех хранилищ Term Meta Vaults после атаки на систему управления протоколом.
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