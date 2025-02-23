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Олаф Шольц и Фридрих Мерц участвуют в досрочных выборах в Германии

Олаф Шольц и Фридрих Мерц участвуют в досрочных выборах в Германии

В Германии стартовали досрочные парламентские выборы. Канцлер Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц отдали свои голоса.

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Комментарии
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Eduard
Опять этот осел Щольц? Не всю Германию разрушил?
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22 час.
Eduard
Одни и те же хари,это называется у них &quot;демократия&quot;!
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22 час.
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