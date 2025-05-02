Дочь Билла Гейтса раскрыла диагноз отца

Билл Гейтс страдает синдромом Аспергера, что является формой расстройства аутистического спектра. Об этом сообщила его дочь Фиби во время подкаста Call Her Daddy, как сообщает New York PostБилл Гейтс страдает синдромом Аспергера, что является формой расстройства аутистического спектра.