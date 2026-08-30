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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» 29 раз сфолил на «Спартаке» – в РПЛ такого не было с 2019 года. Команда Ахметзянова забила единственным ударом в створ и не проиграла

В матче «Спартак» – «Оренбург» зафиксировано наибольшее количество фолов в РПЛ  со стороны одного клуба в текущем десятилетии.

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