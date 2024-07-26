Видео: В областном центре силовики вскрыли коррупцию в «СпецАвто»

«Схема с поставками ГСМ». Задержание и допрос фигуранта, которому смоленский суд избрал меру пресечения, попали на оперативное видео Следственный комитет РФ по материалам региональных управлений МВД и ФСБ возбудил уголовное дело против работника «СпецАвто» за совершение коррупционного преступления в Смоленске.