+1

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Куперман
    у них всегда были проблемы... с головой. (Карикатура 16 века: Корова-Нидерланды , Всадник-Филипп II, Женщина-Елизавет...Власти Нидерландо...
  • Россиянин
    Грету Тунберг надо еще внутрь посадить.«Черный ящик» Зем...
  • ANATOLY NALIOTOV
    Ещё страшнее штаммы будут находить.              Вакцин реализацию нельзя остановить!Эксперт: отсутств...

Родственник бананов из Эфиопии станет спасением от глобального голода — исследование : Новости ➕1, 22.01.2022

Родственник бананов из Эфиопии станет спасением от глобального голода — исследование : Новости ➕1, 22.01.2022

Энсет почти неизвестен за пределами Эфиопии, где его используют для приготовления каши и хлеба. Между тем в Африке эту культуру можно выращивать на гораздо более обширных территориях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх