Forbes: ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries

ВСУ следовало предупредить украинский бизнес об ударах по Wildberries. Это якобы позволило ему подготовится к ответным атакам ВС России на логистические центры Украины.
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