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Царьград

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На «Газпром Арене» прошло шоу с оркестром и 200 огневыми установками

На «Газпром Арене» прошло шоу с оркестром и 200 огневыми установками

Петербургский стадион «Газпром Арена» стал площадкой для масштабного представления «От легендарного прошлого к великому будущему!», которое состоялось перед началом встречи между «Зенитом» и «Локомотивом».

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