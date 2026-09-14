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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солари о Барко: «Переживал из-за его болезни. Он может усилить любую команду в мире, так что все рады его выздоровлению»

Вингер « Спартака » Пабло Солари заявил, что раз возвращению Эсекиэля Барко после болезни. Аргентинец остался в запасе на матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ростова» (3:0).

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