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ИБ-эксперт Блезнеков: случайный перевод денег на карту — это схема мошенников

Руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков заявил, что если на вашу карту неожиданно поступили деньги от незнакомого человека, а затем он требует вернуть их обратно, ссылаясь на ошибку, не стоит спешить с переводом.

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