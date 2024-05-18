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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер, Фоден, Райс, Родри, ван Дейк, Уоткинс – в символической сборной сезона АПЛ от Goal

В команду попали игроки из 7 команд. Отметим, что лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда нет в составе.

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