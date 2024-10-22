Оппозиционный политический деятель из Франции Флориан Филиппо проинформировал о том, что входящие в состав БРИКС державы начинают доминировать в сфере экономики, а Запад неспособен повлиять на данный факт.
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