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Филиппо: Экономическое господство БРИКС начало формироваться, Запад бессилен

Филиппо: Экономическое господство БРИКС начало формироваться, Запад бессилен

Оппозиционный политический деятель из Франции Флориан Филиппо проинформировал о том, что входящие в состав БРИКС державы начинают доминировать в сфере экономики, а Запад неспособен повлиять на данный факт.

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