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Беркетмәләрнең 90,43 проценты эшкәртелгән: Дәүләт Думасына дүрт партия уза

Беркетмәләрнең 90,43 проценты эшкәртелгән: Дәүләт Думасына дүрт партия уза

Беркетмәләрнең 90,43 проценты эшкәртелгәннән соң, дүрт партия федераль округ буенча Дәүләт Думасына сайлауларда биш процентлы барьерны узган.

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