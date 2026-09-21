Беркетмәләрнең 90,43 проценты эшкәртелгән: Дәүләт Думасына дүрт партия уза

Беркетмәләрнең 90,43 проценты эшкәртелгәннән соң, дүрт партия федераль округ буенча Дәүләт Думасына сайлауларда биш процентлы барьерны узган.
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