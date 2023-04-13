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Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента за первый квартал 2023 года

Товарооборот США и Китая сократился на 13,1 процента за первый квартал 2023 года

На фоне роста товарооборота между Россией и Китаем, главное таможенное управление КНР зафиксировало сокращение товарооборота с США за первый квартал 2023 года на 13,1 процента по сравнению с этим же периодом в прошлом году, сообщают РИА Новости.

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