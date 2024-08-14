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Главный враг России

Главный враг России

В. Акимов ВЗГЛЯД пенсионера Главный враг России - это российское телевидение. Оно страшнее Америки и НАТО, губительнее атомных бомб.

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Комментарии
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Murat Mashkenov
Абсолютная правда! программы ТВ, идеологию и содержание передач ТВ надо менять в корне! Сейчас они учат молодежь только тому как эффективнее убивать, обогащаться, врать изменять!   Все эти сериалы на помойку! Потом будет поздно охать и стенать, почему у нас такая молодежь!
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1 д.
Алексей Тан
Этот враг, из ИНОРОДЦЕВ и натасканные ИНОРОДЦАМИ из за КОРДОНА ... вот уже с 1991-ого года... &quot;рулит&quot;, выплёскивает свои испражнения и испражнения, присланные из за КОРДОНА... (зачастую из США)... на головы и в дома... коренного населения России.... и при этом, имеют высокие рейтинги, поставленные там же в США  и соответственно, высокие доходы... чем больше ЯДА... тем больше денег.
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19 час.

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