Главный враг России

Абсолютная правда! программы ТВ, идеологию и содержание передач ТВ надо менять в корне! Сейчас они учат молодежь только тому как эффективнее убивать, обогащаться, врать изменять! Все эти сериалы на помойку! Потом будет поздно охать и стенать, почему у нас такая молодежь!

Алексей Тан

Этот враг, из ИНОРОДЦЕВ и натасканные ИНОРОДЦАМИ из за КОРДОНА ... вот уже с 1991-ого года... "рулит", выплёскивает свои испражнения и испражнения, присланные из за КОРДОНА... (зачастую из США)... на головы и в дома... коренного населения России.... и при этом, имеют высокие рейтинги, поставленные там же в США и соответственно, высокие доходы... чем больше ЯДА... тем больше денег.