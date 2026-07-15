Почему работа руками требует мощнейшего интеллекта и стальных нервов

Долгое время я наблюдала, как в головах людей укоренялся один и тот же стереотип. Считается, что если ты сидишь в климат-контролируемом офисе, переставляешь цифры в аналитических сводках и пьешь латте, то ты — элита, занимающаяся умственным трудом.